Domani lavori alla rete elettrica alla Foce. Ecco quali saranno i palazzi interessati

Durante i lavori, l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori

E-distribuzione, la società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a Media e Bassa Tensione, informa che domani, mercoledì 13 gennaio, effettuerà lavori alla rete elettrica in zona Foce. Nel dettaglio, le squadre di e-distribuzione sostituiranno una parte d’impianto danneggiato e una cassetta stradale. L’Azienda si scusa per eventuali disagi, ma ricorda che tali disservizi hanno lo scopo di prevenire possibili guasti alle linee elettriche.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, saranno svolte dalle ore 12:00 alle 16:00. Le vie interessate saranno: via Rimassa da 37 a 47, 133r, 135r, 137r, 139r, 141r, 143r, 145r, 147r, 153r, 155r, 157r, 159r, 161r, 167r; via Cecchi 26r, 30r, 32r, 34r, 36r, 38r; via Morin 33r, 39r, 41r, 43r, 45r, 49r.

