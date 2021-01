Festa con casse acustiche in via D’Annunzio, 15 sanzionati dalla Polizia locale

Avevano organizzato tutto, persino le casse per la musica, dando luogo a un rumoroso assembramento. Ovviamente non portavano mascherine

Ieri pomeriggio, poco prima delle 19, gli agenti di Polizia locale del 1º Distretto, quello del centro, sono intervenuti in via D’Annunzio dietro segnalazione di alcuni passanti che hanno denunciato un corposo assembramento. Sul posto sono state trovati 15 ragazzi di nazionalità ecuadoriana tra i 20 e i 25 anni che avevano organizzato una festa in strada, con tanto di casse acustiche e musica a tutto volume. Alla vista degli agenti, i giovani sono scappati in direzione mare, giusto verso la sede della polizia locale di piazza Ortiz, dove c’era altro personale del corpo ad attenderli. Sono stati tutti sanzionati per la violazione delle misure anti Covid (mancanza di mascherine e assembramento). Il proprietario delle casse acustiche è stato anche sanzionato per disturbo della quiete pubblica.

