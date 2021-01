Rifiuti Covid abbandonati in palazzo dei carruggi, multa da mille euro della Polizia locale

In via Canneto il Lungo i rifiuti vengono piantonati dagli agenti da ieri, in attesa del ritiro da parte di un’azienda specializzata per lo smaltimento. La salata sanzione comminata per “abbandono di rifiuti pericolosi”

Da ieri è piantonato dalla Polizia locale in via Canneto il Lungo, nel centro storico, un contenitore per la raccolta e il successivo smaltimento di rifiuti di persone in quarantena per Covid. Si tratta di uno dei contenitori speciali, distribuiti alle persone che, perché positive, sospette positive o contatto di positivo, devono farne uso obbligatorio. Una ditta specializzata si occupa del ritiro che avviene a orario preciso.

Il contenitore è stato, invece, abbandonato in orario non concordato e lasciato dove altre persone avrebbero potuto venire a contatto con materiale potenzialmente infetto.

Il responsabile del deposito sarà sanzionato per “abbandono di rifiuti pericolosi” (sanzione da mille euro). Il piantonamento durerà fino a quando l’azienda non ritirerà il materiale.

