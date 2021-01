Allerta della Polizia locale: “Attenzione al ghiaccio sulle alture”

Veicolo a fuoco in via delle Casette. Diversi incidenti in città in via del Fossato, via Perlasca (dove c’è anche olio sulla carreggiata), via degli Operai, via Paolo Mantovani. Ghiaccio su strade veicolari e mattonate

La Polizia locale ha diffuso un nuovo allerta che riguarda non più solo Oregina e Castelletto, ma tutte le alture cittadine, dalla Valpolcevera alla Valbisagno. Sulla strada, a causa del freddo, si sono formate lastre di ghiaccio pericolosissime sia per le auto sia per i pedoni.

Alcuni lettori ci hanno scritto di mattonate pedonali scivolosissime. Ghiaccio è segnalato in via Ausonia, nella curva prima della Madonnetta, in via dei Platani all’altezza del civico 50, in via Mogadiscio, in via al Forte di Monte Guano a Coronata. Dissesto del manto stradale in via Donaver e via Torricelli.



