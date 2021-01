Perdita in via 30 Giugno, ghiaccio a Oregina e Castelletto, code in autostrada

Viabilità difficile nelle zone collinari per lastre di ghiaccio e a Trasta per una perdita d’acqua. Riaperti i caselli di Pegli e di Pra’

Alle 7:15, a causa di una perdita tra la rotonda di Trasta e il voltino della ferrovia, è stata chiusa via 30 Giugno, riaperta alle 7:30 solo in direzione monte, riaperta alle 10:35 in entrambi i sensi. La Polizia locale segnala ghiaccio sulla carreggiata a Oregina e Castelletto dove stanotte la temperatura è scesa sotto 0 gradi.

Anche a Pontedecimo, mattonate pedonali coperte di ghiaccio.

A7: coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova per traffico intenso.

A10: coda tra Arenzano e Genova Pra’ per traffico intenso

A12: coda di 2 km tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova per veicolo in avaria.

A26: coda tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per traffico intenso.

Vento forte su tutte le direttrici autostradali.

