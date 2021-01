Violenta rapina in salita Padre Umile. Anziana ferita

È successo a Coronata venerdì scorso alle 10:30 del mattino. Una donna di 72 anni è stata spinta alle spalle e gettata a terra con violenza. Rubata la borsa che aveva a tracolla

La donna camminava con una conoscente quando è stata violentemente spinta alle spalle da una persona, presumibilmente un uomo, ed è caduta a terra procurandosi un trauma al polso e diversi lividi sul viso. È stata soccorsa dal 118 e trasportata al pronto soccorso in codice giallo, di media gravità. Non è stata in grado di descrivere chi la ha spintonata. Nella borsa aveva circa 100 euro e alcuni effetti personali. Sul caso sta indagando la Squadra Mobile della Questura.



In copertina: foto d’archivio

