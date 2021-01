Aggredisce il suo inquilino con un mocio e gli agenti intervenuti. Denunciata

È successo ieri sera poco prima delle 22 in via Verona. La lite con l’inquilino è stata scatenata dal fatto che la donna lo ha trovato a consumare bevande alcoliche in casa. Quando la Polizia è intervenuta, la 52enne ha accolto gli agenti con una sbarra di metallo

Gli agenti dell’U.P.G. hanno denunciato una 52enne ecuadoriana per minacce e resistenza a pubblico ufficiale nonché lesioni aggravate.

L’intervento è stato richiesto da un 60enne peruviano che, ferito ad un polso, ha dichiarato di essere stato aggredito dalla proprietaria di casa dopo un diverbio passato alle vie di fatto. La donna si sarebbe alterata dopo averlo sorpreso mentre consumava bevande alcoliche in camera nonostante il suo divieto e, dopo aver lanciato la bottiglia di vino dalla finestra, lo avrebbe percosso con il bastone di un mocio. Lui, spaventato, è sceso in strada ed ha chiamato la Polizia. Gli agenti intervenuti hanno raggiunto nell’abitazione la 52enne che, non gradendo la visita, li ha accolti brandendo una barra di metallo, minacciandoli di colpirli. A fatica è stata portata alla calma per poi essere accompagnata presso gli uffici della Questura dove è stata denunciata.

