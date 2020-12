Riapre dopo 10 giorni il punto tamponi di Porta Siberia

Sarà accessibile dal 4 gennaio, dopo Capodanno e weekend successivo. Era stato chiuso “per motivi tecnici”, si era detto per trasferirlo in un’altra zona del Porto Antico. Invece riapre nello stesso posto e la chiusura sa tanto di un lungo ponte festivo

Punto tamponi Asl3 di Porta Siberia da lunedì 4 gennaio 2021 di nuovo operativo dopo ben 10 giorni di chiusura.

Da lunedì 4 gennaio 2021: i cittadini potranno recarsi all’ambulatorio, sito nella sede dell’ex Museo Luzzati, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 12 senza prenotazione. Il servizio è gratuito.

Per eseguire i tamponi antigenici rapidi in accesso diretto e gratuito sono attive anche le seguenti le sedi:

• Ambulatorio Villa Bombrini, Ge Cornigliano (accesso da via L.A. Muratori 11R cancello) – orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13 (esclusivi giorni festivi)

· Ambulatorio Ex Ospedale Sant’Antonio Recco Casa della Salute Asl3 (via Bianchi, 1) – orario: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12 (esclusivi giorni festivi).

