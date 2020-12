Incendio a seguito di furto nel cantiere dell’Alcione

Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 3 di notte nel cantiere per il recupero del cinema teatro Alcione in via Canevari

Sono stati gli abitanti della zona a vedere le fiamme e a chiamare il 112 per segnalare il rogo all’altezza del civico 46 R di via Canevari. Sul posto i Vigili del fuoco, Carabinieri e la Polizia locale per regolare il traffico e permettere ai soccorsi di lavorare in tranquillità.

Le fiamme si sono sprigionate in una baracca del cantiere per la riqualificazione dello stabile del cinema Alcione. Secondo una prima ricostruzione, l’incendio avrebbe origine dolosa e si sarebbe propagato a seguito di un furto proprio nell’area di cantiere.

