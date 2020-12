Gambino: “Ordinanza anti botti anche per evitare di appesantire il lavoro degli ospedali”

L’assessore comunale alla Sicurezza Giorgio Viale: <30 pattuglie di Polizia locale sul territorio. Saranno mobili secondo le richieste cittadini>

Il consigliere delegato alla protezione civile Sergio Gambino ha spiegato che il Comune ha ritenuto opportuno emanare l’ordinanza di divieto all’uso di artifizi pirotecnici in luoghi pubblici nonostante il decreto del consiglio dei ministri istituisca la zona rossa dove non è consentito circolare se non per motivi di lavoro, di salute o di estrema necessità, per sottolineare sia le esigenze di prevenzione, sia quella di evitare di pesare sui pronto soccorso con eventuali feriti determinati dall’uso dei botti.

