Zinkal, Arpal: “Al momento né inquinamento né radioattività”

Appena sarà possibile i tecnici procederanno anche al campionamento delle acque del torrente Cerusa

Anche i tecnici di Arpal si trovano sopra Genova Voltri dove oggi pomeriggio, in via Cerusa, si è verificata un’esplosione con un incendio nel capannone di forni della Zinkal. <Con il nostro personale di Arpal stiamo supportando i Vigili del fuoco – spiega l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone – nell’attività di monitoraggio, con la strumentazione necessaria: mantenendo le distanze di sicurezza, ad ora non sono state rilevate tracce né di radioattività né di inquinanti nell’aria>. Non appena le condizioni lo permetteranno, i tecnici di Arpal procederanno anche al campionamento delle acque del torrente Cerusa, a monte e a valle dello stabilimento.

