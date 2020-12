Covid: 445 positivi, 1.607 guariti e 11 morti tra i 72 e i 92 anni

Una persona in meno in terapia intensiva, 24 ricoverati in meno

Sono 445 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24 ore. Sono stati 4.130 tamponi molecolari totali effettuati oltre a 2416 tamponi rapidi antigenici (che però non entrano nel computo delle positività e vanno confermati col tampone molecolare). Appena avremo il dato pubblicheremo come ogni giorno il numero dei tamponi a primi testati e numero di tamponi eseguiti per verificare le guarigioni.

Qui il dettaglio, specificando che il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata:

IMPERIA (Asl 1): 33

SAVONA (Asl 2): 106

GENOVA: 236, di cui:

· Asl 3: 177

· Asl 4: 59

LA SPEZIA (Asl 5): 69

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 1





