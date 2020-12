Trentottenne rovescia cassonetti con rifiuti sanitari, denunciato (ancora) dalla Polizia

Il “vandalo di Sampierdarena” è noto per i suoi atteggiamenti violenti ed è pluripregiudicato. Aveva con sé anche una tronchesina, un paio di forbici ed alcuni hard disk presumibilmente trafugati

I poliziotti del commissariato Cornigliano e delle volanti dell’U.P.G. hanno denunciato un camerunense di 38 anni per deturpamento e imbrattamento, ricettazione e possesso ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere poiché trovato in possesso di una tronchesina e di un paio di forbici.

L’uomo, già conosciuto agli operatori per i suoi atteggiamenti violenti e poiché pluripregiudicato per reati contro la persona, è stato sorpreso mentre rovesciava per strada il contenuto di alcuni cassonetti tra cui anche rifiuti sanitari (siringhe, cateteri ecc.).

Trovato in possesso di un hard disk, di cui non ha saputo giustificare la provenienza, al cui interno erano salvati progetti navali e presentazioni in power point probabilmente appartenenti a qualche studente universitario. Infine, è stato sanzionato per la violazione della normativa anti-covid poiché privo di mascherina.

