Centri commerciali nel mirino dei taccheggiatori, denunce di Polizia e Carabinieri

Nella sola giornata di ieri tre persone hanno tentato altrettanti colpi da “Zara”, da “Decathlon” e alla Coop del Terminal Traghetti e sono stati pizzicati dal personale di sorveglianza che ha chiamato le Divise

Ieri il Nucleo Radiomobile ha denunciato in stato di libertà per “furto aggravato e tentato furto aggravato” rispettivamente:

un 23 enne incensurato, tedesco, che dal punto vendita “Zara” di via XX Settembre, si impossessava di un paio di stivaletti, del valore di 70 euro;

un 33 enne, piemontese, con precedenti di polizia, sottoposto alla misura di prevenzione dell’avviso orale, che tentava di appropriarsi di un giubbotto del valore di 80 euro dall’esercizio commerciale “Decathlon” di piazzale Marassi. Refurtiva recuperata e restituita.

Una volante della polizia di Stato, invece, è intervenuta alle 18:15 alla del Terminal Traghetti. I poliziotti hanno denunciato per tentato furto aggravato un 49enne genovese, pregiudicato.

L’uomo è stato visto da personale del centro commerciale mentre prelevava 4 bottiglie di vino e le nascondeva in una borsa, per poi rubare 4 tavolette di cioccolato infilandole dentro i pantaloni. Infine, approfittando dell’accesso di un cliente al negozio,è uscito passando dai tornelli di entrata. Il 49enne, che a suo carico ha anche un “Avviso orale” del Questore di Genova, è stato fermato e denunciato; la merce, del valore di 56 euro circa, restituita.

