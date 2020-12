Bar non rispetta le norme anti Covid, i Carabinieri chiudono il locale e sanzionano il titolare

I 24 avventori presenti sono stati sanzionati. Stavano tutti consumando “vicini vicini” anche se non conviventi

Nel corso della mattinata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Busalla, nell’ambito di specifici servizi finalizzati a far rispettare le misure governative di contenimento per l’emergenza pandemica “covid 19”, hanno contestato ad un 50 enne esercente di un bar ubicato in quel centro, la sanzione amministrativa di 400 euro con proposta di chiusura per giorni 5, poiché hanno riscontrato all’interno del locale 24 avventori intenti a consumare bevande con più di 4 persone non conviventi seduti al tavolo, senza rispettare la distanza interpersonale di un metro e nei cui confronti veniva elevata la sanzione amministrativa prevista di 400 euro cadauno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...