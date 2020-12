Municipio Ponente: «La passeggiata di Voltri è al buio dal 14 settembre»

A denunciare che da tre mesi l’illuminazione non viene riparata è l’assessore municipale Matteo Frulio: <Nel frattempo ci sono state panche divelte e danni alle società che chiedono, oggi, giustamente, le telecamere. Io inizierei a dare di nuovo luce a questo importante spazio aperto>

<Ci sono due realtà in questa Genova. Quella a ponente dove le cose arrivano dopo. O forse non arrivano come in questo caso. Dove a Fabbriche servono 15 giorni per riavere l’illuminazione pubblica. Dove a Voltri la passeggiata è al buio ormai da tre mesi. Due “Natale” differenti>. Lo dice Frulio facendo il paragone con le scintillanti luci di piazza De Ferrari. L’assessore municipale punta il dito contro <chi ha voluto un passaggio da ASTer a City Green Light nel mese di agosto senza gli opportuni passaggi tecnici.>

<Come Municipio VII Genova Ponente – prosegue l’assessore -sono mesi che segnaliamo questo gravissimo disservizio. Il nulla. Non è polemica. È una richiesta di rispetto per tutti i cittadini di questa delegazione. La più lontana dal centro, da Genova. La più lontana, anche a Natale>.

