Frontale sulla strada per la Guardia, anziano in codice rosso

Due auto che procedevano in direzione opposta si sono scontrate. L’anziano è stato trasportato in codice rosso, il più grave, al Galliera, altre due persone al Villa Scassi in codice giallo

Incidente stradale, questa sera, in Salita Guardia, nel comune di Ceranesi, la strada che si inerpica verso il santuario della Madonna della Guardia. Sono intervenute tre ambulanze e un’automedica inviate dal 118. L’anziano è stato quello che ha riportato le ferite più gravi, ma è rimasto sempre cosciente.

Inevitabili i disagi per la circolazione. La strada è rimasta chiusa per qualche decina di minuti per permettere il soccorso.

