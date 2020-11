Ok della Regione al distretto commerciale tematico del waterfront di levante

L’assessore Benveduti: <Auspichiamo diventi volano per le attività esistenti. Circa 750 mila euro in favore dei Civ e dei commercianti del centro>. Odone (Confcommercio): <Incentivi per gli operatori della nautica per insediarsi nell’area e collegamento tra waterfront di levante e centro storico-centro della città>

“Liguria capitale della nautica, con un salone permanente che ci aspettiamo diventi punto di attrazione per l’intero settore e volano per le attività esistenti. È quello che auspichiamo possa diventare il nuovo Distretto commerciale tematico nautico del waterfront di levante”. A dirlo è l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

“Condividiamo il progetto di riqualificazione dell’area fieristica, dopo lunghi anni di paralisi, e metteremo come Regione Liguria – aggiunge l’assessore – a disposizione di piccoli e grandi operatori del settore incentivi per popolare il nuovo distretto che sorgerà al posto del Palasport. Istituiremo inoltre – insieme al Comune di Genova, alla Camera di Commercio e alle Associazioni di categoria – un gruppo di lavoro che si occuperà di facilitare l’individuazione e l’insediamento di attività produttive, manutentive e commerciali della nautica e del tempo libero. Siamo convinti che la prevista attribuzione delle attività commerciali connesse a settori specifici della marineria ed affini, sia parte integrante e qualificante, anche in ottica turistica, dell’offerta della nostra regione. Come già espresso un anno fa, chiediamo però che vengano mantenuti i patti, e che questo non sia il pretesto per portare in città l’ennesimo centro commerciale, che causerebbe la desertificazione del nostro tessuto economico, per lo più composto da micro e piccole imprese”.

“Grazie alla legge promossa dal mio predecessore Edoardo Rixi, affluiranno circa 750 mila euro in favore dei CIV e dei commercianti del centro. È però importante che queste risorse arrivino subito, per non aggravare la situazione di un settore colpito dal drammatico impatto della vicenda Covid-19, già in profonda crisi negli ultimi decenni a causa dei mutamenti strutturali degli acquisti e delle pluridecennali scellerate politiche di “austerità espansiva” di una certa sinistra” conclude Benveduti.

<Il progetto dell’architetto Renzo Piano riguardante il waterfront – commenta Paolo Odone presidente di Confcommercio Genova – ha come obiettivo quello di riportare a nuovo splendore una zona della città da troppi anni trascurata e siamo certi che ne valga la pena per rendere la nostra città ancora più bella agli occhi dei visitatori e dei turisti . In questo contesto si aggiunge il centro tematico al palasport che è certamente necessario recuperare senza che tuttavia diventi un nuovo centro commerciale>.

<Il progetto relativo al palasport, proprio perché tematico, secondo noi – prosegue Odone – deve essere dedicato alle imprese della nautica e a tutti le imprese di prodotti e servizi del settore in modo da creare un salone nautico permanente che possa attrarre visitatori dall’Italia e dall’estero. Per facilitare questo obiettivo chiediamo alla Regione di mettere a disposizione, come del resto sostiene anche l’assessore allo sviluppo economico Benveduti, incentivi a favore degli operatori della nautica in modo che possano essere ancora più invogliati ad insediarsi nel nuovo distretto tematico del palasport. In questo modo il progetto waterfront sarebbe completato da un insediamento interessante per incrementare il turismo , settore sul quale tutti puntiamo ormai da anni>.

<Sarebbe poi indispensabile a nostro parere – termina il presidente Confcommercio – prevedere ed attuare un collegamento con il centro storico e con il centro della città>.

