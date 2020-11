Nessuna imboscata, Bertorello presidente del consiglio comunale

Nei giorni scorsi c’erano state tensioni interne alla maggioranza per la sostituzione di Alessio Piana, eletto anche come consigliere regionale e che resterà a Tursi come consigliere comunale. Alla fine, il sindaco Marco Bucci la spuntata e i consiglieri che lo sostengono hanno votato il consigliere leghista

La votazione di oggi prospettava come una possibile fonte di crisi politica, con parte della maggioranza pronta a “tradire” e a votare d’accordo con la minoranza un altro nome. Non è stato così.

Eletto Federico Bertorello, alla terza votazione, con 24 consiglieri a favore, uno che ha votato Guido Grillo e 16 (la minoranza) che non hanno votato.

Bertorello, avvocato, 40 anni, consigliere della Lega Salvini Premier, prende il posto di Alessio Piana. Bertorello ha ricoperto il ruolo di consigliere delegato agli affari legali da giugno 2017 ad ottobre 2020.

<Ringrazio per la fiducia riposta su di me e sono cosciente del compito gravoso che mi attende – ha detto il nuovo presidente del Consiglio comunale –. Il Consiglio è l’organo eletto dai cittadini genovesi e, proprio per questo, il mio ruolo sarà quello di rappresentarlo nella sua interezza facendomi garante del suo buon funzionamento in tutte le sue articolazioni e strutture. Alessio Piana che mi ha preceduto nel ricoprire questa carica si è contraddistinto per aver condotto la sua azione con equilibrio e rispetto di tutti, senza protagonismi e mirando alla concretezza e all’efficacia dell’azione amministrativa. Anche per me questi sono gli imperativi a cui spero di obbedire. Desidero ringraziare, oltre che il mio predecessore, anche il sindaco Bucci e le forze che sostengono la maggioranza. Considero un privilegio avere l’opportunità di servire la mia città ed è con spirito di servizio che mi accingo a ricoprire questo incarico>.

<Un grazie per l’importante lavoro svolto nella gestione del consiglio comunale in tre anni e mezzo va ad Alessio; il mio personale in bocca al lupo per la nuova sfida a Federico!> commenta sui social il Sindaco.

Mi piace: Mi piace Caricamento...