L’appello dell’assessore Nicolò ai Municipi: «Si facciano avanti per nuovi drive through»

A Seguito di un’interpellanza del consigliere Valeriano Vacalebre (Fdi) per chiedere un centro mobile per tamponi a San Teodoro, l’assessore comunale alla Salute Massimo Nicolò ha invitato i Municipi a <farsi parte attiva>

<Assicuro la mia massima considerazione a questa proposta. Vista la collaborazione già in atto con la Croce Rossa – che a piazzale Kennedy gestisce con la Asl e il Ministero della Difesa il drive through, confermo la mia disponibilità a incontrare il Municipio per dare seguito a questa proposta e invito anche altri Municipi a farsi parte attiva in questo senso>.

