Progetto “Caruggi”, Filca Cisl: «Lavoro per almeno mille lavoratori»

Riqualificazione del centro storico, Andrea Tafaria, segretario del sindacato: <Opportunità di occupazione per gli edili genovesi. A Genova ci sono 3 mila disoccupati, si dia lavoro a loro>

<Il sindaco Marco Bucci ha presentato il progetto quinquennale di riqualificazione del centro storico: tantissimi milioni di investimenti per questi interventi ai quali si vorrebbe applicare il cosiddetto modello Genova. Al Sindaco oggi chiediamo che questo importante piano di lavori sia occasione per dare fiato all’occupazione locale. Chiederemo un incontro per costruire insieme una ‘salvaguardia occupazionale’ che tuteli i nostri lavoratori. Oggi a Genova ci sono circa 3 mila edili disoccupati: il piano di interventi nel centro storico può rappresentare una grande opportunità per aiutare questo settore, che da molti anni vive un profondo periodo di crisi. Dalle nostre stime in questi interventi potrebbe essere impiegato almeno un migliaio di lavoratori: per questa ragione chiediamo che, quando si darà avvio ai lavori, si tenga conto delle indiscusse professionalità e competenze dei nostri manovali, operai qualificati, specializzati, muratori, carpentieri, ponteggiatori, coloritori più le figure che saranno occupate grazie all’indotto che ruota intorno all’edilizia>. Lo dichiara Andrea Tafaria, segretario generale Filca Cisl Liguria

