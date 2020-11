Un grammo di cannabis in auto, due denunciati dalla Polizia

Un diciottenne e un diciannovenne sono stati fermati in largo Jursè. Sono stati anche sanzionati per inosservanza alla normativa Covid

Un genovese di 19 anni ed un ecuadoriano di 18 anni, sono stati denunciati per detenzione di droga ai fini dell’illecito commercio.

I due, camminando in via Degola, hanno incrociato con gli occhi gli operatori di una volante dell’U.P.G. e, nel tentativo di passare inosservati, si sono girati di scatto. Immediatamente fermati e sottoposti a controllo, sono stati trovati in possesso di un barattolo di vetro contenente cannabis per un peso netto di circa 1 grammo, un bilancino di precisione e 120 euro in banconote di piccolo taglio.

I due sono stati anche sanzionati poiché si trovavano fuori dalla proprie abitazioni senza giustificato motivo, nonostante la vigente normativa “anticovid”

Mi piace: Mi piace Caricamento...