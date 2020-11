La Polizia locale individua e denuncia il vandalo di Sampierdarena

Si tratta di un trentottenne con pregressi problemi psichiatrici. In passato è stato anche oggetto di un Tso, ma non è attualmente seguito dai servizi di salute mentale

L’uomo, un cittadino del Camerun, è regolare sul territorio nazionale. I video delle telecamere pubbliche e private sul territorio lo inchiodano come responsabile di diversi degli atti vandalici che si sono verificati nei giorni scorsi a Sampierdarena. L’indagine della Polizia locale del reparto Giudiziaria scattata a seguito dei primi episodi e proseguita in questi giorni ha portato a individuare l’autore degli atti vandalici che è stato denunciato alla Procura (per i danneggiamenti non è previsto l’arresto).

<Ci auguriamo che gli atti di vandalismo – citofoni imbrattati, vetri di portoni e di auto sfondati, spazzatura dispersa in strada – che da qualche giorno si stanno verificando nel quartiere di Sampierdarena cessino quanto prima – commenta l’assessore alla Sicurezza del Comune Giorgio Viale. Il Comando ha provveduto a segnalare questo soggetto alla Procura con la quale è da sempre aperto un canale di interlocuzione e di dialogo per assicurare, ciascuno per il proprio raggio di azione, il rispetto delle regole>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...