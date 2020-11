Ventiseienne arrestato per doppio furto in farmacia

A spasso con la refurtiva, l’uomo è stato riconosciuto e arrestato dalla Polizia locale del 1º distretto territoriale dopo un inseguimento a piedi in centro

Lo sguardo degli agenti in borghese e quello del pregiudicato ventiseienne, vecchia conoscenza della Polizia locale, si sono incrociati in via Fieschi. Poi, quelli del personale del I distretto territoriale non hanno potuto fare altro che posarsi sulla borsa che l’uomo portava a tracolla. Anche il soggetto ha riconosciuto gli agenti, sebbene fossero in abiti civili e ha incominciato a correre in piazza Dante, verso i Giardini Baltimora. Lo scatto, però, non è stato sufficiente a fargli guadagnare il vantaggio sperato e a niente gli è servito lanciare la borsa al piano di sotto del Centro dei Liguri. È stato fermato e, recuperata la tracolla, il personale della Polizia locale vi ha trovato 4 prodotti cosmetici di marca, due ancora coperti dal cellophane del confezionamento originale. Non c’è voluto molto a scoprire che erano stati sottratti da due farmacie della zona, una delle quali ha potuto fornire le immagini della videosorveglianza che mostravano il ragazzo, T.S., originario di Lucca, senza fissa dimora, nell’azione di sottrarre i prodotti. In entrambi i casi, i titolari degli esercizi hanno riconosciuto la merce sottratta, ancora presente in inventario e hanno presentato denuncia. Il ventiseienne è stato così arrestato dagli agenti del I distretto di Polizia locale per furto nel caso ripreso dalle telecamere e per ricettazione nell’altro.

