Apre la finestra a scuola e parte dell’infisso gli cade addosso, poi crolla tutto. Ragazzino al Gaslini

È successo nell’istituto compensivo Sampierdarena in piazza Monastero

Poco dopo le 9 di questa mattina, in piazza del Monastero, in un’aula scolastica un ragazzino è rimasto ferito nell’aprire una finestra perché ha ceduto lo stucco e una parte di finestra si è staccata colpendolo. Non appena si è spostato, la finestra è addirittura caduta del tutto. Il ferito è stato trasportato in codice giallo al Gaslini.

Sono intervenuti la Polizia locale del 2º distretto territoriale, la Polizia di Stato, i Vigili del fuoco ed il geometra della Pubblica Incolumità del Comune.

Tutte le finestre esterne della scuola che affacciano su vico della Catena sono fissate con stucco molto vecchio. È stata, quindi, disposta la chiusura del vicolo per precauzione.

