Anche Anpi contro Arcelor Mittal per il licenziamento degli operai

<Il licenziamento in tronco di tre operai, tra cui un delegato della Rsu sindacale aziendale, nella sede di Genova Cornigliano dell’Arcelor Mittal, alza la tensione sociale in una città già fortemente colpita dalla crisi e aggravata dalle restrizioni dovute alla pandemia>

<Sconcerta la scelta dell’azienda di una soluzione tanto drastica che cancella ogni abituale confronto sindacale soprattutto in attesa di valutare eventuali elementi di contestazione nei confronti dei lavoratori – dicono all’Anpi -. Anche noi come Anpi facciamo nostre le preoccupazioni dei sindacati genovesi e della rsu perché vengano ristabilite le corrette relazioni sindacali tra lavoratori e azienda. E ci preoccupiamo anche per le troppe voci di un disimpegno del gruppo siderurgico dallo stabilimento genovese, dove continueranno e ci saranno altre iniziative di lotta e manifestazioni, non solo contro i licenziamenti, ma in difesa di una realtà produttiva fondamentale all’economia, non solo cittadina, ma nazionale. In un momento tanto drammatico per la città e il paese, fatti come questi, vanno nella direzione contraria agli interessi del paese e provocano tensioni preoccupanti. Pensiamo che tutte le forze sociali e politiche,le forze vive genovesi, debbano prendere posizione per far recedere questa scelta aziendale che segna una grave svolta, per tornare al rispetto delle consuetudini e dei normali rapporti sindacali e del corretto confronto democratico>.

