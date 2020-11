Appello di Sant’Egidio: «Proteggere gli anziani, non isolarli»

Petizione con denunce e proposte: <Riumanizzare la sanità> e <No alla sanità selettiva>. Il testo da leggere e scaricare, il link da firmare

<Tl protrarsi della pandemia pone di nuovo davanti ai nostri occhi – e alle nostre coscienze – il problema degli anziani. Tanti di loro sono stati vittime del Covid 19, e tanti ne soffrono le conseguenze, soprattutto tra quelli che vivono istituzionalizzati in case di riposo o nelle Rsa> dicono a Sant’Egidio.

“Occorre proteggere gli anziani ma non isolarli – ha affermato recentemente il presidente di Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, lanciando un appello dal significativo titolo “Mai più soli” – Troppi hanno sofferto della patologia dell’abbandono, che non fa che aggravare la loro salute. Trasformiamo questa emergenza in occasione per ripensare il sistema di assistenza e cura che dobbiamo ai nostri anziani”.

L’appello di Sant’Egidio non è solo una denuncia, ma contiene alcune proposte:

Garantire il diritto di parenti, amici e volontari ad avere notizie di chi è residente nelle strutture assistenziali, anche dotandole dei dispositivi per le videochiamate;

Permettere le visite, eventualmente facendo prima i tamponi e comunque garantendo un sufficiente distanziamento;

Incentivare i programmi che favoriscono la domiciliarità dell’assistenza e delle cure nonché le reti di protezione territoriale;

Sviluppare forme alternative di assistenza, come il cohousing, soluzioni “flessibili”, che anche durante la fase acuta del lockdown hanno garantito protezione e buona qualità di vita. Per saperne di più

<Sentiamo l’importanza di condividere una cultura che dia agli anziani il giusto valore e la giusta attenzione – concludono a Sant’Egidio -. Vi invitiamo a continuare a firmare l’appello “senza anziani non c’è futuro”>.

L’appello è per <riumanizzare la sanità> e <contro la sanità selettiva>. Potete scaricare sotto e leggere il testo.

