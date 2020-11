Il Siap contro Toti: «Incredibili critiche al Questore sulla sicurezza Covid in manifestazione»

Il segretario Traverso: <Il servizio (alle manifestazioni di ieri a De Ferrari n. d. r.), a differenza di altri tenutosi in questi giorni che hanno visto esposti a rischio le forze dell’ordine, non ha destato particolari problematiche di ordine e sicurezza pubblica>

<Siamo esterrefatti di fronte alla reazione scomposta del Presidente della Regione Liguria che ha attaccato il Questore di Genova dicendo che ieri durante la manifestazione di protesta sulle misure COVID19 non è stata garantita la sicurezza – scrive in una nota il segretario del Siap Roberto Traverso -. Ci meravigliamo che Toti in un momento così delicato per la sicurezza e la salute della popolazione alimenti momenti di tensione sociale e si stagli contro le forze dell’ordine che in questo momento di pandemia sono pesantemente sotto pressione. Inoltre riteniamo che le sue ingiustificate lamentele rappresentino uno schiaffo ad un Questore che in questi anni ha dimostrato sin troppa pazienza e tolleranza nei confronti delle richieste sulla sicurezza spesso ingiustificate e inopportune – vedasi pattuglioni Centro Storico – che la Regione e il Comune di Genova hanno reiteratamente richiesto nell’ambito del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica>.

Ecco, nell’articolo sottostante, cosa ha detto ieri sera Giovanni Toti

