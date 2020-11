Coop: «Nessun punto tamponi all’Aquilone di Bolzaneto>

Coop Liguria smentisce che si starebbe valutando di approntare un punto tamponi all’Ipercoop: <Stiamo valutando di mettere a disposizione altre aree non commerciali>

<Una collocazione del tutto inopportuna, visto che si tratta di un luogo di alta frequentazione, dove transitano ogni giorno centinaia di persone, la cui sicurezza, così come quella del personale Coop e del personale dei negozi della galleria commerciale, deve essere garantita – dicono alla cooperativa di consumatori -. Coop Liguria è solita riservare la massima considerazione alle istanze del territorio, specie in momenti di emergenza come questo, e ha quindi in corso un’interlocuzione con la Asl3 per collocare il punto tamponi in altre aree non commerciali più idonee ad accogliere un’attività di quel tipo>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...