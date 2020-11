Cerca droga in cassetta elettrica e lascia al buio intera via. Denunciato – VIDEO

L’uomo non l’ha trovata (è stata poi rinvenuta dagli agenti del reparto Sicurezza urbana della Polizia locale), ma, armeggiando, ha staccato dei fili e lasciato al buio negozi e case di via di Sottoripa

Armeggia in un cassetto di derivazione dell’energia elettrica per cercare qualcosa e stacca la corrente a un’intera via. Denunciato dalla Polizia locale

Tutto è avvenuto sotto le telecamere di “Città Sicura”, in via di Sottoripa. Gli agenti del reparto Sicurezza urbana sono intervenuti, hanno identificato l’uomo e hanno sequestrato lo stupefacente trovato

Ben 81 appartamenti e 14 attività commerciali sono rimasti al buio per due ore, ieri pomeriggio, in via di Sottoripa, a causa di un cittadino tunisino di 49 anni, senza fissa dimora, che ha frugato in una cassetta di derivazione Enel. Un residente della zona ha segnalato il blackout che stava causando disagi a negozi e residenti. Mentre venivano chiamati i tecnici per ripristinare l’erogazione, gli agenti del reparto Sicurezza Urbana della polizia locale, già in servizio di pattugliamento nella zona, hanno visionato il video delle telecamere di “Città Sicura” e hanno individuato il responsabile, che è stato fermato nella stessa via di Sottoripa poco dopo. L’uomo stato denunciato per danneggiamenti e interruzione di pubblico servizio.

Il personale del reparto Sicurezza urbana, durante il sopralluogo, ha cercato di capire cosa cercasse l’uomo nello sportello. Ha trovato nel cassetto di derivazione un involucro con due palline di crack, sequestrate a seguito di denuncia contro ignoti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...