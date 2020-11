Bucci: «Il Governo dia al Comune la gestione dei fondi per le aziende danneggiate»

Il Sindaco ha risposto alle domande dei consiglieri comunali nel corso della riunione odierna parlando dei posti letto alla Fiera, dei servizi sociali, dei mezzi pubblici, dei servizi educativi

<Aspettiamo cosa deciderà il Governo, noi non siamo in zona rossa. Le notizie sono contrastanti, non sappiamo se siamo in zona 2, media, o 3 (di massimo rischio n. d. r.) secondo il Governo. Possibile che sia in zona rossa il comune e non la regione>.

Mezzi Pubblici: <Amt ha dichiarato l’occupazione di passeggeri a bordo: possiamo brillantemente stare sotto il 60 o il 50%. Funzionano bene, ora, i bus per gli studenti. Se arrivano i soldi dal governo potremo migliorare, se non arrivano non potremo fare nulla. Posso capire chiusure delle imprese, ma serve una misura economica per evitare di mettere la gente per strada. Aspettiamo tutte le manovre economiche. Alcune sono state dette, ma non sono ancora state attuate. Chiediamo che siano gestite attraverso il Comune. Chi ha contatti col Governo si dia da fare ad aiutarci>.

Fiera: <Si sta aprendo un ospedale da campo, non sono previsti lavori murari, al piano terra del padiglione C. Ospiterà 100/150 posti covid di media intensità. Fino a ieri c’erano circa 1.200 ricoverati di cui 50 in terapia intensiva, ad aprile c’erano 1.400 ricoverati con 200 terapie intensive. Il rapporto tra terapia intensiva e ricovero è diverso. Questo dipende anche dalla capacità dei medici che sono in grado di intervenire prima, questo dicono a noi gli esperti>.

<Con quali infermieri si gestirà la Fiera? C’è un bando per 500 infermieri, meglio se vengono dalle aziende private perché hanno esperienza. Non penso che siamo fuori controllo, ma che il problema è complesso, che richiede capacità di gestione>.

Sulla frase di Toti sugli anziani: <Toti ha detto che è stato un errore, quando uno lo ammette per me le polemiche sono inutili e strumentali>.

Aumento dei problemi sociali: <è un problema reale. Lo sento anche dal terzo settore. C’è un progetto per fare molti più posti in città per il servizio mensa. Stiamo affrontando anche il problema dei senzatetto. È un problema da risolvere, c’è un’emergenza, ne sono consapevole. Ci stiamo lavorando>.

Sanità: <C’è aumento degli addetti e un aumento dei posti letti di 2mila unità: si conta di riuscire a superare l’emergenza e andare poi in parabola discendente. Questo dicono gli epidemiologi>.

Servizi educativi: <Le norme anti covid ci sono e sono in esecuzione. Non c’è nessuno in Liguria che non abbia ricevuto il trattamento sanitario, magari aspettando qualche ora. Lo hanno garantito anche tutti i direttori generali degli ospedali e Alisa>.

<Sono graditi i suggerimenti operativi, non le polemiche strumentali> ha concluso Bucci.





