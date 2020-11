Covid, 1.052 positivi (838 a Genova) e 20 decessi registrati

I nuovi casi testati sono 3.215, di questi è risultato positivo il 32,7%. Il numero totale dei tamponi (compresi quelli per verificare le guarigioni) è di 6.619. 7 persone in più in terapia intensiva, 21 ricoverati in più.



ASL 1: 98

35 contatti caso confermato

63 attività screening

ASL 2: 45

11 contatto caso confermato

32 Attività screening

2 settore sociosanitario

ASL 3: 838

230 contatto caso confermato

607 attività screening

1 rientro viaggio

ASL 4: 11

3 contatto caso confermato

8 attività screening

ASL 5: 60

32 contatto caso confermato

28 attività screening







