Bucci a Sky TG24: «Il porto deve rimanere attivo»

In attesa del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Sindaco ha chiesto ristori per le attività economiche e fondi per i trasporti

<Genova deve rimanere attiva e soprattutto il porto deve rimanere attivo: non possiamo assolutamente bloccare la catena logistica, non solo per la nostra città ma per tutto il Nord Italia e per parte dell’Europa. È uno dei concetti che ho espresso oggi durante il mio collegamento con il programma Timeline di Sky TG24 – ha scritto su Facebook il sindaco Marco Bucci -. Abbiamo già varato misure che prevedono limitazioni agli assembramenti e a situazioni che possano aumentare la possibilità di contagio, ma abbiamo cercato di proteggere tutte le attività commerciali. Se ci dovessero essere nuove chiusure il Governo dovrà intervenire con nuovi finanziamenti, per ogni azione restrittiva devono esserci azioni economiche adeguate>.

Mi piace: Mi piace Caricamento...