Bloccata l’attività in elezione negli ospedali genovesi per creare posti Covid. Ospedale in Fiera

Il presidente della Regione Toti: <Ho dato mandato all’assessore Giampedrone di preparare l’allestimento di un reparto nel padiglione Blu della Fiera>

I posti saranno non meno di 100, a bassa intensità di cura. Lo studio di fattibilità preliminare è in via di preparazione per mano della protezione civile, quello sanitario sarà elaborato dalla Asl 3. Ci sarà anche un punto drive through per i test come già accaduto in passato.

L’allestimento in Fiera sostituirà la nave ospedale della prima ondata del virus e si affiancherà alle strutture sul territorio approntate proprio per i pazienti in bassa intensità di cura.



Articolo in aggiornamento

