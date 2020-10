Vigili del fuoco impegnati a seguire la scia degli incendi appiccati in diverse strade tra Sampierdarena e Pra’

In azione un piromane o un gruppo di vandali che hanno seminato diversi roghi in tutto il ponente della città. Ai vigili del fuoco, stanotte, non è restato che seguire la scia di fuoco seminata in tutto il ponente della città. Le telecamere potranno regalare preziosi indizi per individuare gli autori degli atti vandalici. Non c’è dubbio, infatti, sulla matrice dolosa degli incendi.

