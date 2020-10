Al Porto Antico e a padiglione Jean Nouvel le riprese di “Sopravvissuti”

Coproduzione internazionale diretta da Carmile Elia con protagonista Lino Guanciale

Via alle riprese della serie Sopravvissuti, la nuova coproduzione internazionale RAI Fiction, France Télévisions, ZDF, Rodeo Drive, Cinétévé, nelle aree del Porto Antico e dell’ex quartiere fieristico di Genova. Il progetto nasce dalla collaborazione tra i grandi servizi pubblici dell’Europa continentale con l’obiettivo di realizzare serie televisive – come Sopravvissuti – in grado di competere con le più agguerrite produzioni internazionali.

Diretto da Carmine Elia, già regista di serie di grande successo come Mare Fuori e La porta rossa, Sopravvissuti è un mistery-drama in dodici episodi da 50 minuti; tra gli interpreti italiani Lino Guanciale, Barbara Bobulova, Camilla Semino Favro, Vincenzo Ferrera, Giacomo Giorgio, Pia Lanciotti, Fausto Maria Sciarappa, e Alessio Vassallo.

Al centro della storia la Arianna, una barca a vela con dodici passeggeri che salpa per una traversata oceanica. Dopo pochi giorni di navigazione, a causa di una violenta tempesta, l’imbarcazione scompare dai radar. Un anno dopo, viene ritrovato il relitto con a bordo, ancora vive, solo sette persone. Che cosa è successo agli altri? Quale segreto nascondono i superstiti?

Le riprese dureranno circa 23 settimane alternandosi tra Genova e Roma; oltre alle aree del Porto Antico e al padiglione Jean Nouvel, interesseranno anche il Palasport e le Marine dell’area fieristica.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando: “Dopo il grande apprezzamento ottenuto da Petra, ancora una volta le aree più interessanti e suggestive del waterfront di Genova sono state scelte come ambientazione di una grande produzione televisiva. È una forma di promozione straordinaria che valorizza la città contribuendo ad affermare Genova nell’immaginario collettivo come destinazione turistica di alto profilo. Siamo grati a Genova Liguria Film Commission per il grande lavoro svolto”.

