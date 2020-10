Teatro sospeso per Covid, il Politeama rimanda, Teatro Pubblico Ligure online

Giovedì l’appuntamento del Teatro Pubblico Ligure con Giuseppe Cederna si trasferisce: “L’isola del tesoro” di Robert Louis Stevenson si potrà seguire, come previsto, alle ore 21

A seguito del DPCM del 24 ottobre 2020, in vigore dal 26 ottobre 2020, che decreta la chiusura delle sale teatrali, gli spettacoli previsti al Politeama Genovese “L’Ornano furioso” con Antonio Ornano, “Ritorno al futuro” con i Bruciabaracche, “Open” di Daniel Ezralow, “I nuovi mostri” con Enzo Paci, “Dizionario Balasso” con Natalino Balasso e “Ghost il musical” sono rinviati a data da destinarsi.

Non appena sarà possibile saranno comunicate le nuove date. I biglietti già venduti resteranno validi per le nuove date.

L’appuntamento del Teatro Pubblico Ligure con Giuseppe Cederna si trasferisce, invece, on line. “L’isola del tesoro” di Robert Louis Stevenson si potrà seguire come previsto giovedì 29 alle ore 21, ma sulla pagina Facebook di Teatro Pubblico Ligure e non al Teatro di Sori. Lo spettacolo in presenza, così come “Pesticidio” in programma il 12 novembre, è rimandato a data da destinarsi. Entrambi fanno parte della Stagione 20/21 di Soriteatro, organizzata a Sori (Genova) da Teatro Pubblico Ligure con la direzione artistica di Sergio Maifredi.

“Poeti al comando”

Direzione artistica Sergio Maifredi – Giovedì 29 ottobre 2020

Ore 21 on line sulla pagina Facebook di Teatro Pubblico Ligure

CAPITANI CORAGGIOSI

GIUSEPPE CEDERNA

Racconta L’ISOLA DEL TESORO e Robert Louis Stevenson

L’isola del tesoro di Robert Louis Stevenson si potrà seguire come previsto giovedì 29 ottobre alle ore 21, ma sulla pagina Facebook di Teatro Pubblico Ligure e non al Teatro di Sori. “Sabato sera – dichiara Maifredi – ci siamo sentiti al telefono con Cederna, stava per chiudere la valigia, domenica sera sarebbe arrivato a Sori per lavorare insieme, per approfondire il nostro lavoro su Stevenson. Avevamo già fissato alcune prove aperte con gli spettatori, avevamo immaginato di percorrere i sentieri sopra Sori – Cederna è un grande camminatore -, volevamo che Giuseppe vivesse un po’ con noi, a Sori, respirasse l’atmosfera di Sori Teatro.

Domenica, avendo ormai capito che il decreto avrebbe chiuso i Teatri, abbiamo deciso che comunque ci saremmo collegati in streaming per raccontare il nostro lavoro al nostro pubblico. Giuseppe parlerà di Stevenson, leggerà alcune parti dell’Isola del Tesoro e sarà un modo di passarci un po’ dell’energia che abbiamo trovato noi lavorando su questo testo. Ognuno di noi deve sforzarsi di decifrare la mappa che lo condurrà al suo tesoro. Ognuno di noi, assalito dai pirati, dovrà sapersi difendere, ritrovare in sé qualcosa di Jim, salvare la pelle e portare a casa un tesoro e una storia da raccontare”.

Il debutto sul palcoscenico de L’isola del tesoro, ideato e diretto dallo stesso Maifredi nel progetto Capitani coraggiosi dedicato alla grande letteratura di mare, è rimandato così come Pesticidio con Pierpaolo Piludu previsto il 12 novembre.

SoriTeatro è sostenuto dal Comune di Sori e dalla Regione Liguria attraverso Teatro Pubblico Ligure che la organizza e la promuove, in collaborazione con la Pro Loco. La Compagnia di San Paolo con il bando Rincontriamoci sostiene il progetto Sori Teatro e attraverso il bando Performing Arts sostiene la Stagione 2020/2021 del Teatro Sociale di Camogli in parteneriato con il Teatro Pubblico Ligure.

Mi piace: Mi piace Caricamento...