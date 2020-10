Lista Crivello: «Subito alloggi per il personale medico e infermieristico»

<Ma anche per tutti i positivi al Covid che non hanno un’abitazione adatta al fine di mantenere i distanziamenti, assicurare le quarantene e contenere la diffusione del virus>

<La settimana scorsa – dicono alla Lista Crivello – ci è stato chiesto di rinviare un ordine del giorno che domani sarà sottoposto al voto del Consiglio Comunale, in sintesi abbiamo chiesto al Sindaco e alla Giunta di impegnarsi “in sinergia con la Regione Liguria, affinché siano reperiti alloggi idonei ed attrezzati, anche prevedendo la messa a disposizione degli alberghi (metodo già utilizzato per i lavoratori positivi impegnati nella costruzione del ponte San Giorgio) o con l’utilizzo di un traghetto ormeggiato nel porto di Genova (già allestito nei mesi scorsi), per ospitare innanzitutto il personale medico, infermieristico e tutti coloro che non hanno un’abitazione adatta al fine di mantenere i distanziamenti, assicurare le quarantene e contenere la diffusione del virus”. Auspichiamo che il documento sia votato e condiviso da tutti nello spirito che il presidente della Repubblica Mattarella ci ricorda continuamente: unità, concordia nazionale e coesione sociale>.

