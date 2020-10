Bucci annuncia: «Stop solo ai circoli che causano assembramento»

Nel mirino ci sono solo quelli che sono, di fatto, sale da ballo, come i molti di Sampierdarena e i 2 rimasti nel centro storico (di cui uno fuori dalla zona rossa). Gli altri potranno continuare le proprie attività con le cautele obbligate da leggi e regolamenti

L’ordinanza, ha detto il Sindaco, <Riguarda soprattutto circoli che fanno assembramento, ci sono poi circoli che riguardano attività diverse, ad esempio un circolo ciclistico. Lavoreremo con il presidente Toti. Per domani sarà pronto un elenco di norme per i circoli che non espongono a rischio di contagio>.

L’idea era quella di limitare l’attività dei circoli che causano assembramento, cioè, in sostanza, quelli che sono di fatto delle sale da ballo. A Sampierdarena e a Campi ce ne sono diversi. Nel centro storico ne sono rimasti solo un paio. Nel mirino ci sono quelli.

