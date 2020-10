Arci Genova contro la chiusura dei circoli

<Non si interviene sui bus che viaggiano a massima capienza, non dispone più tamponi e più veloci. Non vorremmo che la chiusura dei circoli fosse solo l’avversione ad una socialità che non fa mercato>

Il Sindaco di Genova ed il Presidente della Regione hanno dichiarato che intendono prendere misure più serie contro l’aggravarsi della situazione. Quali sono queste misure? L’aumento delle corse dei bus su cui si viaggia oltre il 100% della capienza? Più tamponi? Risultati più veloci? No niente di tutto questo. Chiusura dei negozi alle 21 (che già lo sono in grandissima maggioranza) chiusura dei negozi automatici. E chiusura dei circoli ludico ricreativi – si legge in una nota di Arci Genova -. Siamo stati i primi a chiudere e gli ultimi a riaprire abbiamo dimostrato senso di responsabilità ed attenzione, abbiamo applicato con grande rigore le norme di prevenzione vorremmo capire la ratio del provvedimento che non vorremmo fosse solo l’avversione ad una socialità che non fa mercato>.

In copertina: foto d’archivio

