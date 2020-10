Arrestato per spaccio, la Squadra Mobile lo riconosce autore di rapina

L’uomo, in concorso con un complice già in prigione per altri reati, aveva strappato dalle mani a un ragazzo il cellulare in piazzetta Barisone, alle spalle di via Turati

La Squadra Mobile della Questura ha arrestato per spaccio un cittadino marocchino. È successo nel centro storico, dove l’uomo, irregolare sul territorio nazionale, aveva già commesso un altro reato, in concorso con un cittadino algerino del 1972, già in carcere. Il marocchino è stato arrestato per rapina aggravata. I due avevano, infatti, rapinato un giovane italiano in piazzetta Barisone.

