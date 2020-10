Via alla gara d’appalto per la riqualificazione dell’area ex Dufour a Cornigliano

Sviluppo Genova ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l’affidamento dei lavori relativi all’intervento di “Riqualificazione dell’area ex Dufour” in via Nino Cervetto 8

L’intervento, finanziato da Società per Cornigliano, consiste nell’ampliamento e riorganizzazione degli spazi interni delle strutture esistenti all’interno dell’area denominata “ex Dufour”, in uso ad alcune associazioni concessionarie del Comune di Genova, proprietario dell’area, per lo svolgimento di attività sportive, ricreative e per il tempo libero.

Il progetto prevede, schematicamente, la suddivisione delle opere in 2 fasi denominate Prima Macro-Fase e Seconda Macro-Fase.

La prima macro-fase prevede la demolizione di una parte dell’attuale circolo sportivo; la realizzazione di un nuovo edificio di due piani fuori terra, di superficie pari a 480 mq circa, allineato a quello esistente e destinato ad ospitare bar, uffici, spogliatoi, sala polivalente, locali di servizio; interventi di adeguamento antincendio della palestra esistente con conseguente miglioramento strutturale. La seconda macro-fase prevede la demolizione della restante parte del vecchio edificio del circolo sportivo; interventi di coibentazione esterna delle pareti perimetrali e miglioramento dell’accessibilità dell’edificio esistente non oggetto di demolizione; la riqualificazione delle aree esterne nelle quali sono previsti tutti gli accorgimenti necessari per adeguare gli spazi alla normativa ambientale e di superamento delle barriere architettoniche.

Il nuovo edificio per le attività ricreative è stato progettato e dovrà essere realizzato con la finalità di conseguire al termine dei lavori la Certificazione LEED® del nuovo edificio sulla base del protocollo LEED® BD+C V4: NC.

LEED® – Leadership in Energy and Environmental Design – è un sistema di certificazione degli edifici che nasce su base volontaria e che viene applicato in oltre 140 Paesi nel mondo. Lo standard LEED® nasce in America ad opera di U.S.Green Building Council (USGBC). La certificazione costituisce una verifica di parte terza, indipendente, delle performance di un edificio. La certificazione LEED®, riconosciuta a livello internazionale, afferma che un edificio è rispettoso dell’ambiente e che costituisce un luogo salubre in cui vivere e lavorare. Inoltre gli impianti previsti nel nuovo edificio sono stati progettati al fine di raggiungere il livello prestazionale NZEB (Near Zero Energy Building). La durata dei lavori sarà pari a 365 giorni naturali e consecutivi per entrambe le Macro Fasi che saranno, però, intervallate da una sospensione dei lavori stimata di circa 90 giorni per consentire il trasloco delle attività dal vecchio al nuovo edificio.

L’importo a base d’asta è pari a euro 1.366.874,20 di cui euro 60.906,94 per oneri per la sicurezza. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso. Il termine per la ricezione delle offerte è fissato per il giorno 26/10/2020 da ricevere esclusivamente tramite piattaforma elettronica

