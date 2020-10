A7, allagamenti e coda di 3 km per incidente e allagamenti

A Genova, allagamenti in via Bocchella. In via Diaz sono saltati i semafori a causa di un fulmine

A ponente traffico rallentato nel tratto compreso tra via Soliman e via Puccini e sul lungomare di Pegli in direzione centro.

A levante, stamattina, incidente all’incrocio tra corso Europa e via Pastore.

Coda di 3 km tra Genova Bolzaneto e Busalla, in direzione Milano, per incidente.

Sulla A26 Genova Gravellona Toce perdita di carico nel tratto compreso tra Innesto Diramazione Predosa Bettole e Ovada in direzione Genova.

