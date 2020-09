La denuncia della rappresentante di classe: 4ª elementare senza maestre

Succede all’Istituto comprensivo Sestri Est dove le insegnanti di 3ª sono andate in pensione e <fino ad ora, a due settimane dall’inizio della scuola, nessuno si è preoccupato di dare due maestre a questi bambini>

I genitori sono pronti a salire sulle barricate, a organizzare uno sciopero, a inscenare una manifestazione. Si parla di scuola ma, questa volta, il Covid non c’entra nulla. Il problema è che una 4ª elementare si trova ancora senza insegnanti.

<In questo momento gia molto particolare – dice Mena Flo De Gregorio, rappresentante di classe – , ci troviamo a dover affrontare un problema enorme che destabilizza noi genitori, ma soprattutto questi bambini di 9 anni. Al termine dell’anno scolastico 2019/2020 le due insegnanti di mio figlio sono andate in pensione e ad oggi i bambini non hanno nessuna insegnante di ruolo che li segua. La scuola è iniziata da oltre due settimane e nessuno, dico nessuno, si è preoccupato di dare due maestre a questi bambini. La trovo una cosa veramente vergognosa>.

Per questo i genitori sono pronti a marciare sull’Ufficio scolastico regionale, quello che una volta si chiamava “provveditorato”.

