Domenica 20 settembre alla Foce la Fiera di Santa Zita

La tradizionale manifestazione commerciale, rimandata ad aprile a causa del lockdown, tornerà ad animare le vie del quartiere dalle 8 alle 21

L’assessorato comunale ha fatto in modo che venissero recuperate le manifestazioni fieristiche che, a causa dell’emergenza Covid 19, sono state rinviate. Per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole anti contagio, ci sarà personale di sicurezza a vigilare

Domenica 20 settembre alla Fiera di Santa Zita è prevista la presenza di 180 banchi di merci varie. Si tratta di una festa molto sentita, con origini molto antiche che risalirebbero addirittura al tredicesimo secolo per la santa che dà il nome anche alla parrocchia. Saranno interessate dalla fiera: piazza Paolo da Novi, via di Santa Zita, via della Libertà, via Bianchi, via Siria, via Pisacane.

