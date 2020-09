Domani Cgil, Cisl e Uil in piazza per il lavoro

Le proposte al Governo da parte del sindacato confederale che <intende partecipare attivamente alla costruzione del futuro del Paese>

Prosegue la mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil in tutta Italia. Anche a Genova, in largo Pertini, si terrà una manifestazione regionale nell’ambito della mobilitazione proclamata dai sindacati a livello nazionale. Dopo “La notte del Lavoro” del 29 luglio scorso, le tre confederazioni organizzano per il 18 settembre la giornata di mobilitazione nazionale “Ripartire dal Lavoro”. In ogni regione italiana ci sarà una piazza dedicata alle proposte al Governo da parte del sindacato confederale che intende partecipare attivamente alla costruzione del futuro del Paese. <Tanti i temi che interessano il presente e il futuro del lavoro, a partire dal rinnovo dei contratti pubblici e privati, tema che interessa oltre 10 milioni di lavoratori, fino alle risorse europee, Recovery Fund e Mes – spiega il sindacato -. Si discuterà della proroga degli ammortizzatori sociali e delle molte vertenze aperte, riforma del fisco e lotta vera all’evasione, diritto all’istruzione e a una scuola sicura, sanità pubblica, sicurezza sul lavoro, conoscenza e cultura, investimenti, politiche industriali, digitalizzazione, lavoro stabile e sostenibile, Mezzogiorno, Legge per la non autosufficienza, previdenza e inclusione sociale>.

Interverranno: il segretario generale della Cgil Liguria Federico Vesigna e il segretario generale della Cisl Liguria Luca Maestripieri. Le conclusioni saranno affidate al segretario generale Uil Pensionati Carmelo Barbagallo

L’assemblea si terrà in largo Pertini a partire dalle ore 11 mantenendo il distanziamento sociale ed evitando assembramenti, nel rispetto delle norme Covid.

