Incidente sul lavoro su una nave a Calata Sanità

Il marittimo era a bordo della portacointainer tedesca Berlin Express, una nave di 319 metri. Si è ferito a una mano, è stato soccorso dal 118 ed è stato trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona, dove c’è un centro specializzato

L’incidente è accaduto in piena notte, durante le procedure di discarica. Al momento non si conosce la dinamica: il marittimo è straniero e non è stato in grado, per ora, di riferirle. La nave è ripartita alla volta del prossimo porto, quello di Valencia mentre il navigante è ancora in ospedale.

