Fiere perse per Covid, si recuperano il 13 e 20 settembre

Il primo appuntamento a Pontedecimo, il secondo alla Foce con la Fiera di Santa Zita

Riprogrammate dal Comune dopo lo stop imposto dal lockdown, le due manifestazione si terranno dalle 8 alle 21 nelle rispettive date

Fiera di Pontedecimo: sessanta bancarelle di merceologia varia: dolciumi, alimentari, abbigliamento, articoli per la casa, oggettistica. I banchi animeranno piazza Arimondi, via Al Municipio, via Lungo Polcevera, via Giacomo Rivera, via del Casone, ponte Ludovico Patrizi. Oltre alle vie interessate dalle bancarelle, anche via Guido Poli e piazza Partigiani Caduti per la Libertà saranno vietate al transito veicolare.

Fiera di Santa Zita: previsti 180 banchi di merceologia varia. Saranno interessate dalla fiera: piazza Paolo da Novi, via di Santa Zita, via della Libertà, via Bianchi, via Siria, via Pisacane.

