Ciclista investito da auto muore per le ferite riportate

È successo questa mattina alle 8. Il ciclista aveva 64 anni e si chiamava Ermanno Azaro

L’uomo era uscito con la bicicletta per andare a fare la spesa quando, in viale IV Novembre a Casarza Ligure, è stato travolto da un’auto. Fortissimo l’impatto che, nonostante i soccorsi dei militi della Croce Rossa inviata dal 118 insieme a del personale un’auto medica che hanno tentato a lungo di rianimare il ciclista, è stato fatale al 64enne.

Sul posto la Polizia locale e i Carabinieri che dovranno ricostruire le cause e la dinamica del sinistro.

