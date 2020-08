Coda di 2 km in A12 Genova-Livorno (Km 4.2 – direzione: Genova) tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori

Bollino rosso per i rientri era già previsto per questo pomeriggio. In serata, secondo le previsioni, il traffico dovrebbe tornare a regolarizzarsi.

